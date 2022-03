Institutul pentru Studiul Razboiului din SUA anunta, in raportul de vineri, ca rusii incearca sa sa stabileasca un regim administrativ si politienesc strict in teritoriile ocupate, in timp ce ucrainenii au oprit inaintarea Rusiei la Harkov, relateaza news.ro

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele…