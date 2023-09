Stiri pe aceeasi tema

- Subdiviziunile Primariei Chișinau intervin in cartierele orașului pentru a inlatura consecințele furtunii de aseara. In acțiuni sint implicați angajați ai Intreprinderii ”Spații Verzi”, ai direcțiilor locativ-comunale, ai preturilor și ai altor instituții gestionate de municipalitate. Vintul puternic…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada de 21-23 și 28-30 iulie 2023 va fi suspendat traficul rutier pe str. Nicolae Milescu - Spatarul, tronsonul cuprins intre str. Prof. Ion Dumeniuk și str. Bucovina, in legatura cu necesitatea executarii unor lucrari de demontare a elementelor suprastructurii…

- 'Strazi deschise - Bucuresti' - in weekend pe Calea Victoriei si in cartierul Aviatiei. Weekendul 1-2 iulie se anunta a fi unul festiv la "Strazi deschise - Bucuresti" pe Calea Victoriei si in cartierul Aviatiei, cel mai mare festival international de teatru de strada din oras, B-FIT in the Street!…

- „Poate guvernarea anuleaza tariful la gaz pentru municipiul Chișinau?”, se intreaba primarul capitalei, Ion Ceban in contextul in care aleșii locali PAS cer anularea doar in Chișinau a taxei pentru salubrizare.

- Primaria Chișinau a precizat ca pensionarii din mun. Chișinau nu trebuie sa plateasca taxa de 120 de lei pentru salubrizare, deșii unii dintre ei au primit aceasta factura. Potrivit autoritaților municipale, la mijloc este o eroare, transmite Noi.md cu referire la newsmaker.md. Natalia Ixari, consiliera…

- Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a anunțat astazi, in cadrul unei ședințe a Primariei, ca nu va da curs declarației depuse pentru organizarea Marșului LGBT in Capitala, care urma sa aiba loc pe data de 18 iunie, noteaza Noi.md Edilul a subliniat ca transportul public va circula in regim normal…