Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) sustine ca achitarea fostilor ofiteri de Securitate Marin Pirvulescu si Vasile Hodis, cei care l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu, reprezinta un pericol la adresa statului de drept si se situeaza in contradictie…

- Inginerul Gheorghe Ursu murea in inchisoare dupa doar doua luni de la arestare, in urma „tratamentului” aplicat de deținuți și anchetatorii fostei Securitați. A fost arestat pe 21 septembrie 1985, pe motiv ca detinea valuta. A fost plasat in aceeasi celula cu „recidivistii violenti” Marian Clita si…

- Patronul azilului groazei din Mureș , agentul de poliție, care lucra in timpul liber in centru și mama acestuia, desemnatata administrator al centrului, au fost arestați preventiv de judecatori.Detaliile care urmeaza, va avertizam, va pot afecta emoțional! Printre persoanele reținute la Mureș se numara…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta ca se analizeaza solutia dispusa de ICCJ in cazul tortionarilor disidentului Gheorghe Ursu, inclusiv pentru a se identifica o posibilitate juridica de a declara o cale extraordinara de atac.„Cu referire la solutia de achitare dispusa…

- Achitarea celor responsabili de moartea disidentului Gheorghe Ursu este o decizie ce contravine tuturor valorilor pe care se intemeiaza statul de drept, precum și ideii de justiție in Romania „Achitarea celor responsabili de moartea disidentului Gheorghe Ursu este o decizie ce contravine tuturor valorilor…

- "Fara a interfera cu rezultatul analizei de la nivelul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și distinct de atribuțiile mele de ministru al justiției, pot spune ca pentru mine e o zi trista azi! Mi-aș fi dorit, ca simplu cetațean al unei țari, pentru care dictatura va ramane o…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut definitiv decizia de achitare a celor doi fosti ofiteri de Securitate, Marin Pirvulescu si Vasile Hodis, acuzati ca l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu. Ei au fost trimisi in judecata de procurori pentru crime impotriva umanitatii, insa judecatoarea…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) si-a exprimat joi "stupefactia" si "revolta" fata de decizia Parchetului General de a clasa un dosar referitor la crime comise de regimul comunist privind sute de copii care au fost supusi la tratamente neomenoase…