Instituțiile publice sunt obligate să asigure copierea gratuită a actelor depuse de cetățeni PRIMA ZI FARA DOSAR CU ȘINA… Incepand cu data de 4 iulie, cetațenii scapa de drumurile și de cheltuiala implicate de copierea documentelor atunci cand au de depus acte, cereri sau formulare la autoritațile și instituțiile publice din țara noastra, potrivit unei legi aparute in iarna. Mai exact, instituțiile publice sunt obligate ca, de la […] Articolul Instituțiile publice sunt obligate sa asigure copierea gratuita a actelor depuse de cetațeni apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

