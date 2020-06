Stiri pe aceeasi tema

- Castigatoarea licitatiei organizate de Consiliul Judetean Arad pentru lucrari de modernizare a drumului județean Arad-Șiria-Pancota este firma aradeana Sylc Con Trans. Contestația depusa de societatea aflata...

- Contestatia la executare depusa de fostul sef al Partidului Social Democrat (PSD) la inceputul anului la Tribunalul Bucuresti, care a fost declinata la ICCJ de judecatorul de caz si care dupa analizarea instantei supreme a revenit la Tribunal a fost judecata azi de un magistrat.Liviu Dragnea…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Fostul presedinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, va ramane in inchisoare, dupa ce inalta Curte de Casatie si Justitie i-a respins, luni, ca nefondata, contestatia impotriva sentintei din de 30 ianuarie 2020, impotriva condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins luni, definitiv, contestația lui Liviu Dragnea la executarea pedepsei cu inchisoarea. In acest proces, fostul presedinte al PSD a solicitat sa fi eliberat din penitenciar, pe motiv ca este detinut nelegal in...

- Operatorul de telecomunicatii RCS&RDS a obtinut, in instanta, anularea unui ordin al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) prin care a fost blocata majorarea tarifelor lunare la anumite servicii Digi. Ordinul ANPC a fost emis in iunie 2019, decizia companiei de majorare…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 60.000 lei si a inchis unele unitati din Dolj si Teleorman, pentru nereguli privind cazarea si asigurarea hranei persoanelor aflate in carantina institutionalizata, se arata intr-un comunicat ANPC.

- Radu Mazare ramane in inchisoare, dupa ce judecatorii de la ICCJ i-au respins joi o contestatie in anulare, prin care fostul primar solicita sa-i fie anulata condamnarea de noua ani de inchisoare primita in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje. Hotararea Curtii Supreme este definitiva. Radu Mazare…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a inceput o serie de actiuni de control premergatoare sarbatorilor pascale, la nivelul intregii tari, pentru a verifica modul in care comerciantii indeplinesc prevederile Ordonantelor militare adoptate pana in acest moment, menite sa previna…