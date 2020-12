Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din Italia a decis conservarea trupului lui Diego Armando Maradona, dupa ce o femeie in varsta de 25 de ani a pretins ca este fiica argentinianului. Tanara susține ca este dreptul ei sa știe daca Maradona ii este sau nu tata și nu se va opri pana nu va afla adevarul. Ea ar putea astfel deveni…

- France Football a anuntat echipa ideala pentru Balonul de Aur «Dream Team», condusa de portarul rus Lev Iasin. Nu lipsesc Maradona, Pele, Messi. In ancheta publicatiei franceze a fost numit si Gheorghe Hagi. In echipa ideala nu se afla jucatori precum Michel Platini, Zinedine Zidane sau Thierry…

- Diego Maradona, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria fotbalului, s-a stins astazi din viața, la 60 de ani. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din Argentina, Maradona, aflat in locuința lui din Tigre, a suferit un stop cardiorespirator;Infomația tragica a fost confirmata…

