​Inspectorii ANAF nu vor mai avea insigne și portlegitimații Inspectorii Fiscului nu vor mai avea insignele acelea de metal și portlegitimații din piele, conform unui proiect de ordin al instituției. Aceștia vor avea doar o legitimație clasica de verificare (foto model în poza articolului). Aceasta va fi utilizatǎ de cǎtre personalul din cadrul directei generale control fiscal persoane fizice si din cadrul directiilor generale regionale a finantelor publice.



Proiect ordin legitimatii ANAF (click pentru a deschide)

Conform proiectului, inspectorii din cadrul directiei generale control venituri persoane fizice vor utiliza legitimatiile de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

