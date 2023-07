Inspectoratul Școlar Prahova va cumpăra aproape 5.500 de pachete cu rechizite pentru elevii din clasele primare și gimnaziale V. Stoica Inspectoratul Școlar Județean Prahova deschide, astazi, ofertele depuse de firmele interesate sa participe la licitația pentru achiziția a 5.467 de pachete de rechizite școlare pentru anul școlar 2023/2024, un contract a carui valoare este estimata la 317.910 lei fara TVA. In conformitate cu legea, se acorda rechizite scolare elevilor care sunt inscrisi in invatamantul de stat, primar si gimnazial, la cursuri de zi si care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

