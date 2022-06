Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile nord-coreene au raportat marti un total de aproape 3 milioane de "persoane cu febra", confirmand raspandirea in continuare a ceea ce este larg considerat a fi infectii cu Covid-19 care nu au fost identificate din cauza lipsei de instalatii de testare, potrivit dpa.

- In multe judete cei din mediul rural au fost mai responsabili.La inceputul acestui an aproape 22 de milioane de romani figurau cu domiciliul in Romania, desi peste 4, 5 milioane traiesc si lucreaza in strainatate. Practic cei care au ramas aici sunt tot mai puțini și mai in varsta. Potrivit Institutului…

- Arieratele bugetului general consolidat au scazut cu 3,36% in februarie 2022, comparativ cu luna precedenta, la 166,32 milioane de lei, de la 174,63 milioane de lei, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF). Arieratele de peste 90 de zile s-au redus cu aproape 12%, de la 58,7…

- Procurorii din Bucuresti au dispus, joi, urmarirea penala a 23 de dezvoltatori imobiliari, suspectati ca au indus in eroare autoritatile din Sectorul 1 in legatura cu locurile de parcare realizate la imobilele construite. In urma activitatii a fost produs un prejudiciu de aproape 2 milioane de euro.…

- Comisia pentru Situatii Exceptionale a decis ca Ministerul Finantelor va suplimenta volumul fondului de interventie al Guvernului pentru anul 2022 cu suma de 25.000.000 de lei din contul donatiilor umanitare acumulate in contul trezorerial deschis in sustinerea poporului ucrainean. Din fondurile respective,…

- La Radio Romania Actualitați am auzit știrea ca autoritațile au dat amenzi de peste un milion de lei in cele doua zile de controale in benzinarii, dupa panica din 9 martie 2022 a combustibililor. Știrea asta a fost printre primele poziționate in sumarul Radiojurnalului și a fost citita cu voluptate…

- Razboi in Ucraina. Voluntarii romani din vama Isaccea reclama o serie de neajunsuri in ceea ce priveste ajutorul pe care doresc sa il acorde refugiatilor. Un barbat spune indignat ca agenti mascati din cap pana in picioare ii indeparteaza din zona.