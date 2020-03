INSP: Țările pentru care este necesară carantina sau izolarea la domiciliu Cetatenii care vin, incepand cu ora 21,00, in Romania din tari care au peste 500 de cazuri de coronavirus confirmate, precum Franta, Germania, Spania, vor fi izolati la domiciliu timp de 14 zile. Masura a fost anuntata duminica de ministrul de Interne, Marcel Vela, intr-o conferinta de presa.De asemenea, a afirmat Vela, "se va extinde masura carantinarii pentru toti cei care sosesc in tara din zonele carantinate, actualizate de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, la propunerea Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

