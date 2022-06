INSP: Ghidul referitor la variola maimuței. Simptome. Transmitere. Prevenire Variola maimuței, infecție virala rara, adesea cu simptome ușoare, dar cu leziuni care pot fi foarte dureroase și pruriginoase, nu se raspandește cu ușurința intre oameni, ci necesita un contact apropiat, transmite Institutul Național pentru Sanatate Publica (INSP). In ghidul privitor la variola maimuței, INSP ofera raspunsuri la intrebarile cele mai frecvente care se pun in legatura cu aceasta infecție virala, avand in vedere ca și in țara noastra a fost confirmat primul caz. Erupții cutanate Simptomele pot fi ușoare sau severe, iar leziunile pot fi foarte pruriginoase sau dureroase. Acestea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

