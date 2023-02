INSP: Aproximativ 100.000 cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii, inregistrate in ultima saptamana

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, joi, scaderea numarului de infectii respiratorii, cu 5% fata de saptamana anterioara, fiind inregistrate 98.011 cazuri. ”Se mentine o raspandire geografica extinsa, dar cu o intensitate medie a activitatii gripale”, au transmis specialistii. ”In…

- Institutul Național de Sanatate Publica anunța ca numarul total de cazuri de infecții respiratorii (gripa clinica, IACRS și pneumonii) inregistrat in Romania in saptamana 2 – 8 ianuarie a fost de 102.884, comparativ cu 74.567 de cazuri inregistrate in saptamana precedenta (cu 37,9% mai mare) și cu…

- In saptamana S 01 02.01.2023 08.01.2023 numarul total de cazuri de infectii respiratorii gripa clinica, IACRS si pneumonii a fost de 102.884, comparativ cu 74.567 cazuri inregistrate in saptamana precedenta cu 37.9 mai mare si cu 45.869 cazuri inregistrate in S 01 2022.Variatia in plus fata de media…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, la nivel national, in intervalul 19-25 decembrie 2022, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute cum ar fi gripa clinica, IACRS si pneumonii a fost de 140.688, comparativ cu 101.059 cazuri inregistrate in saptamana precedenta…

- La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute gripa clinica, IACRS si pneumonii a fost de 140.688, comparativ cu 101.059 cazuri inregistrate in saptamana precedenta si cu 38.322 cazuri inregistrate in S 51 2021. Variatia in plus fata de media calculata de 64.049 cazuri a…

- La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute gripa clinica, IACRS si pneumonii a fost de 69.699, comparativ cu 97.272 inregistrate in saptamana precedenta si cu 33.067 inregistrate in S 48 2021.Au fost raportate la nivel national 822 cazuri de gripa clinica comparativ cu…

- Un numar de 69.699 de infecții respiratorii acute au fost inregistrate, la nivel national, in perioada 28 noiembrie – 4 decembrie, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). In saptamana precedenta s-au inregistrat 97.272 de cazuri, iar in aceeasi perioada a…

- La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute gripa clinica, IACRS si pneumonii a fost de 97.272, comparativ cu 96.996 inregistrate in saptamana precedenta si cu 36.586 inregistrate in S 47 2021.Au fost raportate la nivel national 641 cazuri de gripa clinica comparativ cu…