Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica, in parteneriat cu Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii, Societatea Romana de Cardiologie, Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara si Coalitia Organizatiilor Pacientilor…

- Programul se desfașoara in perioada 2020-2023 Institutul Național de Sanatate Publica, in parteneriat cu Asociația Romana pentru Promovarea Sanatații, Societatea Romana de Cardiologie, Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, vineri dupa-amiaza, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). La finalul vizitei, seful statului a sustinut o declaratie de presa. Principalele declaratii: Am facut o vizita la INSP despre care se vorbeste foarte mult in ultima vreme si am vrut sa am o discutie…

- Ziarul Unirea Președintele Klaus Iohannis, despre reintroducerea starii de urgența: ,,Nu avem nevoie sa inchidem toata țara” Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa vizita efectuata la Institutul National de Sanatate Publica, ca nu intenționeaza sa introduca starea de urgența, precizand…

- Ministerul Sanatații reamintește ca, in aceasta saptamana vor fi stabilite scenariile privind organizarea activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant in condiții de siguranța epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu COVID-19."Astazi, 7 septembrie 2020, toate direcțiile de…

- Consiliile de administratie ale unitatilor scolare vor transmite pe 10 septembrie scenariul la care s-au hotarat sa inceapa anul scolar, a anuntat, marti, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. "Pe 7 septembrie, Institutul National de Sanatate Publica va face publica si catre institutiile statului evaluarea…

- Spitalul de Cardiologie din statiunea Covasna a devenit unitate medicala suport COVID-19, aici fiind internati pacientii care prezinta forme usoare ori sunt asimptomatici, a declarat, astazi, managerul Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert. Potrivit acestuia, vila pentru…

- Astazi, la pranz, Spania figura pe lista „galbena” a statelor cu risc epidemic ridicat. Insa, Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a razgandit și a scos statul iberic de pe lista celor cu probleme. Iniția, Institutul National de Sanatate Publica actualizaze lista statelor plasate in…