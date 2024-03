Însoţitul de Sântoader. Obicei unic din Ţara Haţegului Glasuri mici impanzesc locul cu bucurie si maini harnice se grabesc sa imparta aluatul proaspat framantat si scos din troaca de lemn. Cei mari incearca degeaba sa faca ordine in entuziasmul copiilor, care striga, trag de coca moale si imprastie norisori de faina in verdele proaspat al primaverii. Aerul freamata de mirosul miilor de flori din livada si, la sunetele vesele din gospodarie, se adauga cele iscate de o vrednica suita de albine ce tine isonul trilurilor mestesugite ale mierlelor. Este Sambata lui Santoader si, in satele comunei Santamarie Orlea, pregatirile de sarbatoare sunt in toi. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

