REPORTAJ. Am stat trei zile in Odesa. Inainte de razboi ar fi fost ca un city break. Acum, in 72 de ore, am avut șase alarme de atac aerian – puține, potrivit localnicilor. Cu portul pazit de militari cu Kalașnikovul pe umar și urme de baricade pe strazi, orașul de la Marea Neagra cu hotelurile doldora de turiști pe vremuri se incapațaneaza astazi sa-și impuna normalitatea. Un milion de turiști pe an Dorința sa e ciobita tocmai de absența celor care erau sangele orașului – turiștii. Un milion de ruși, turci, israelieni, polonezi și lituanieni veneau in fiecare an aici. Parca loviți de amnezie,…