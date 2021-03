La data de 29 martie, poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca ARANYOSI SANDA-ADRIANA, de 49 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau. Urmare a mediatizarii cazului atat de catre mass-media, cat și de catre familie pe rețelele de socializare, fiica femeii a fost contactata de catre o persoana necunoscuta. Aceasta i-a solicitat sume de bani in schimbul obținerii de date cu privire la locația in care s-ar afla mama acesteia, impotriva voinței sale. O parte din suma solicitata, 1.000 de lei, a fost achitata de catre aparținatori. In acest context, polițiștii…