Înscrierea la CLASA PREGĂTITOARE 2021. De luni se depun cererile-tip de înscriere De luni, 29 martie, incep inscrierile propriu-zise la clasa pregatitoare in anul școlar 2021-2022. Pentru al doilea an la rand, parinții nu iși vor putea alege invațatorii la care iși inscriu copiii, dupa ce legea a fost modificata, astfel ca repartizarea va fi facuta aleatoriu. Parintii pot depune și online cererile de inscriere, in perioada […] The post Inscrierea la CLASA PREGATITOARE 2021. De luni se depun cererile-tip de inscriere first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

