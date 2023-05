Stiri pe aceeasi tema

- Primul trimestru al anului se incheie cu aproape 100.000 de joburi noi postate pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania, dar și cu 2,7 milioane de aplicari, tablou aproape identic cu cel aferent primului trimestru al anului trecut. „Nu vedem diferențe notabile in ceea ce privește…

- Ministerul educatiei anunta, luni, ca Au inceput inscrierile la concursul de titularizare in invatamantul preuniversitar, ce va avea loc in 12 iulie 2023. Dosarele pot fi depuse pana in 17 mai. „Sunt scoase la concurs posturi didactice/catedre declarate vacante sau rezervate”, anunta, luni,…

- Inscrierea candidatilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate (titularizarea) se va face in perioada 8 – 17 mai, in conformitate cu calendarul aprobat de Ministerul Educatiei, potrivit Agerpres. Verificarea si publicarea listei finale reactualizate cu posturile…

- In perioada 28 aprilie- 29 aprilie, in tot județul Dambovița sunt așteptate fenomene meteo precum: vreme rece, bruma noaptea și dimineața, intensificari ale vantului In intervalul menționat vremea va fi rece pentru aceasta perioada din an. Local se va produce bruma și vor fi temperaturi minime in general…

- In perioada Sarbatorilor Pascale, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Dambovița, prin intermediul medicilor veterinari și inspectorilor de specialitate, a realizat controale oficiale tematice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale. Astfel,…

- In perioada februarie – martie 2023, Asociațiile Județene de Fotbal din toata țara au organizat fazele județene finale pentru Cupa Satelor, una din cele mai iubite competiții din Romania. Cupa Satelor este destinata copiilor din mediul rural de la categoria de varsta Under 13. In perioada urmatoare…

- Noul termen este 7 aprilie 2023, ora 17:00. Valoarea maxima a grantului per proiect: 250.000 de euro. Costurile cu educația copiilor intra pe bugetul de stat.Se aloca 2 550 de posturi pentru asigurarea personalului necesar pentru inființarea, pana in 2026, a 850 de gradinițe comunitare/grupuri de joaca/ludoteci.…

