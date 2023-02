Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinatul cu afaceri al Uniunii Europene in Siria, Dan Stoenescu, a declarat duminica dimineata ca nu este corect ca blocul comunitar sa fie acuzat ca nu reuseste sa ofere suficient ajutor sinistratilor sirieni dupa cutremurele de luni care au distrus zone importante din Siria si Turcia, transmite…

- Insarcinatul cu afaceri al Uniunii Europene in Siria, Dan Stoenescu, a afirmat ca situatia in Siria este catastrofala, iar pana in prezent sunt 3347 de morti si 7295 de raniti in urma cutremurului. El a precizat ca in nord-vestul Siriei sunt foarte multe orase afectate, peste 700 de cladiri fiind…

- Echipe de cautare și salvare și ajutor umanitar din intreaga lume sosesc in Turcia și Siria dupa cutremurul care a luat mii de vieți omenești. Salvatorii din intreaga lume se grabesc sa ajute victimele din Turcia și Siria. Pentru a oferi ajutor in operațiunile de salvare in zona dezastrului s-au deplasat…

- Bilanțul deceselor provocate de cutremurele din Turcia si Siria a trecut de 5.000, dintre care 3.400 in Turcia și cel puțin 1.500 in Siria. 6.000 de cladiri au fost distruse aproape doar pe teritoriul Turciei, inca nu se stie numarul celor din Siria. Oamenii prinși sub daramaturi cer disperati ajutor,…

- Echipa de salvatori care a plecat spre Turcia, pentru a da o mana de ajutor la salvarea victimelor cutremurului devastator produs luni, 6 februarie , au traversat marți dimineața frontiera de stat. Cele 12 autospeciale, cei 55 de salvatori și doi caini de cautare au trecut hotarul in jurul orei 04.45…

- ”Vreau, in primul rand, sa imi exprim solidaritatea fata de poporul turc si in acest moment cumplit. Nu ne putem feri de calamitatile naturale, dar este foarte important felul in care, in astfel de momente, unitatea si solidaritatea ne ajuta sa trecem peste ele”, a scris, luni, Mircea Geoana, pe Facebook.Secretarul…

- Peste 500 de persoane au fost ucise și alte 3.000 au fost ranite in Turcia și Siria, dupa un puternic cutremur cu magnitudinea 7,8 care a lovit sudul Turciei luni dimineața, potrivit CNN. Marturiile supraviețuitorilor sunt cumplite. Un barbat a declarat pentru BBC ca a fost convins ca el și familia…

- E trist, dar extrem de adevarat și e un mecanism care nu mai poate fi oprit! Absolut toate facilitațile acordate de guverne cu titlu de sprijin pentru populația saraca ținuta in mod deliberat in saracie prin plata unor salarii și pensii extrem de mici merg fix in buzunarele bogaților. E un mecanism…