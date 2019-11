"Însărcinată" cu 4,5 kilograme de canabis Planul criminal a fost insa descoperit chiar catre sfarsitul calatoriei la un control facut de politie. Agentii si-au dat seama imediat ca este vorba despre droguri disimulate pe corpul femeii al carei abdomen era fals, pentru a sugera ca ar fi o sarcina inaintata. La controlul fortelor de ordine, acestea au descoperit falsul uter care era ticsit de pungi cu canabis, in greutate totala de peste 4,5 kilograme.



Barbatul tinerei femei avea si el mai multe pachete cu canabis ascunse intr-un sac de voiaj.



Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Captura impresionanta de droguri! Polițiștii au descoperit ascunse intr-un rezervor al unui TIR 60 de kilograme de canabis, droguri care proveneau din Spania și ar fi urmat sa ajunga pe piața din Romania. In urma cercetarilor, polițiștii și procurorii DIICOT au stabilit ca transportul aparținea unor…

- Captura insemnata de droguri in urma perchezițiilor de marți, la Timișoara. Polițiștii de la Crima Organizata au gasit in casele suspecților 2,5 kilograme de canabis, sute de comprimate de ecstasy, dar și amfetamina. Cinci dintre persoanele vizate au fost reținute pentru 24 de ore.

- Oamenii legii au descins, marți dimineața, in noua locații din Timișoara, in casele unor persoane banuite de trafic si consum ilicit de droguri de risc și de mare risc. Cei vizați faceau parte dintr-o rețea de traficanți care comercializa drogurile atat la nivel stradal cat și in cluburile…

- Unul dintre liderii mișcarii #Rezist și-a condimentat viața și cu puține ierburi „aromatice”. Il cheama Adrian Dolniceanu și, potrivit DIICOT, ar fi unul dintre cei mai vocali protestatari din Moldova. Nelipsit pana acum de la acțiunile #Rezist, Dolniceanu se vede pus in situația de a lua, totuși, o…

- O rețea de traficanți de droguri de risc a fost destructurata in Bihor, trei persoane care au inființat o cultura outdoor de cannabis fiind prinse in flagrant. Au fost confiscate peste 160 de kilograme de cannabis. Potrivit unui comunicat al Poliției, polițiștii din Oradea și procurorii DIICOT Oradea…

- Un cetatean sarb, in varsta de 32 de ani, a fost prins duminica, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cu 750 de kg de canabis, valoarea drogurilor pe piata neagra fiind de aproximativ 9 milioane...

- Un cetatean sarb, in varsta de 32 de ani, a fost prins duminica, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cu 750 de kg de canabis, valoarea drogurilor pe piata neagra fiind de aproximativ 9 milioane euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, duminica, in jurul orei 00,30, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Lacramioara Perijoc se afla in plina ascensiune. Pugilista in varsta de 25 de ani a devenit, anul acesta, campioana europeana la categoria 54 de kilograme, iar apoi a devenit campioana, la categoria 57 de kilograme, la Nationalele de box feminin desfasurate la Eforie Nord. Lacramioara are o poveste…