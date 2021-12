Șase persoane, printre care trei copii, ranite intr-un accident rutier la Ploiesti

Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Ploiesti, judetul Prahova. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, in accident au fosty implicate trei autoturisme, unul fiind parcat. Sase persoane,… [citeste mai departe]