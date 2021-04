Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2020 este de 5,128 milioane de persoane, in scadere cu 29.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.500 de lei, in crestere cu 16,1%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Pensia medie lunara, determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari, a fost de 1.500 lei, in crestere cu 16,1% faṭa de anul precedent, iar numarul mediu de pensionari a fost de 5.128.000 de persoane in 2020, in scadere cu 0,5% fata de anul precedent, se arata…

- Potrivit datelor publicate de catre INS, Institutul Național de Statistica, caștigul salarial mediu brut pe economie a cetațenilor romani in luna ianuarie 2021 a fost de 5.549 de lei, iar cel mediu de 3.395 de lei. In acest timp, in Iași s-au obținut numere puțin mai mari. Salariul brut a fost de 5.608…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul trimestrului IV al anului trecut a fost de 5,123 milioane, in scadere cu 2.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a ajuns la 1.636 de lei, in crestere cu 8,7% fata de trimestrul precedent, arata datele Institutului…

- Câstigul salarial mediu nominal net a scazut la 3.395 lei în luna ianuarie a acestui an, mai mic cu 225 lei (-6,2%) fata de luna precedenta, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Câstigul salarial mediu nominal brut a fost 5.549 lei, cu…

- Speranta de viata a scazut in Italia cu aproape un an, pana la 82,3 ani, din cauza pandemiei de COVID-19, a informat miercuri Institutul National de Statistica (Istat), relateaza AFP. Italia a fost una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de coronavirus si prima afectata de primul val de COVID-19…

- Valoarea salariului minim national brut ar putea sa ajunga in 2024 la 60% din valoarea salariului mediu national brut conform unei propuneri legislative depusa de mai multi parlamentari PSD, scrie Agerpres. Proiectul modifica in acest sens Codul muncii si a fost depus de deputatii PSD Mihai Weber, Marius-Constantin…