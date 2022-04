INS: Rata anuală a inflaţiei a urcat în luna martie la 10,2%, comparativ cu luna martie 2021 ”Preturile de consum in luna martie 2022 comparativ cu luna februarie 2022 au crescut cu 1,9%. Rata inflatiei de la inceputul anului (martie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 4%. Rata anuala a inflatiei in luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 este 10,2%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (aprilie 2021 – martie 2022) fata de precedentele 12 luni (aprilie 2020 – martie 2021) este 6,5%”, arata datele INS. Indicele armonizat al preturilor de consum in luna martie 2022 comparativ cu luna februarie 2022 este 101,95%. Rata anuala a inflatiei in luna martie 2022 comparativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

