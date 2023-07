Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,6-, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata, in primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in intervalul…

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,6%, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata, in primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in intervalul…

- Preturile la carnea de porc au explodat anul trecut in Europa, pe masura ce productia a fost redusa de fermele afectate de costurile mari la nutret si energie. Spre deosebire insa de ciclurile precedente, crescatorii europeni de porcine nu se grabesc sa relanseze productia in pofida prețurilor record…

- In Moldova, in luna aprilie 2023 prețurile producatorului in industrie s-au micșorat fața de martie curent cu 0,3%. Dupa cum a anunțat Biroul Național de Statistica, totodata, fața de decembrie 2022 prețurile s-au majorat cu 3,5%, iar in comparație cu aprilie 2022 – cu 17,3%. In industria extractiva,…

- ”In luna martie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) s-au situat aproape la acelasi nivel inregistrat in luna februarie 2023. In luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au…

- El a spus ca Rusia si-a atins productia vizata in aceasta luna, dupa ce a anuntat reduceri de 500.000 de barili pe zi (bpd), sau 5% din productia sa de petrol, pana la sfarsitul anului. Rusia face parte din grupul OPEC+ care a anuntat o reducere combinata a productiei de petrol de aproximativ 1,16 milioane…

- In Moldova, in luna martie 2023, prețurile producatorului in industrie s-au majorat fața de februarie curent cu 0,3%, fața de decembrie 2022 – cu 3,8% și in comparație cu martie 2022 – cu 23,8%. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica, menționind ca, in industria extractiva, in luna martie…

- Potrivit Imobiliare.ro, primul si cel mai accesat portal imobiliar din Romania, un brasovean trebuie sa scoata din buzunar, in medie, 1.596 euro pe metru patrat util pentru un apartament nou, si suma de 1.531 de euro pentru un apartament vechi. Piata imobiliara a avut cea mai spectaculoasa crestere…