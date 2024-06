”In luna aprilie 2024, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) s-au situat aproape la acelasi nivel inregistrat in luna martie 2024. In luna aprilie 2024, comparativ cu luna aprilie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 4%”, arata datele INS. Industria extractiva s-a ieftinit in aprilie 2024 cu 10,25% fata de martie 2024 si cu 13,62% fata de aprilie 2023. La aceasta categorie, cel mai mult s-a ieftinit extractia petrolului brut si a gazelor naturale, cu 18,29% fata de luna martie si cu 25,28% fata de aprilie…