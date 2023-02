INS: Preţurile producţiei industriale pe total au crescut în decembrie 2022 cu 32,8%, faţă de anul anterior ”In luna decembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% fata de luna noiembrie 2022. In luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 32,8%”, arata datele INS. In industria extractiva, preturile au urcat in decembrie 2022 cu 26,13% fata de decembrie 2021 si au scazut cu 4,74% fata de noiembrie 2022. La aceasta categorie, cel mai mult s-a scumpit extractia petrolului brut si a gazelor naturale, cu 30,58% in decembrie 2022, fata de decembrie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% in decembrie 2022 fata de luna precedenta, in timp ce raportat la decembrie 2021 preturile au urcat cu 32,8%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.

