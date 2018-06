INS: Pensia medie lunară a fost de 1122 lei n primul trimestru, mai mică cu 0,9% faţă de trimestrul precedent Numarul mediu de pensionari a fost de 5,22 milioane in primul trimestru din acest an, cu 6000 mai puțin decat in trimestrul precedent, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistica. Potrivit datelor comunicate, pensia medie lunara a fost de 1122 lei, mai mica cu 0,9% fata de trimestrul precedent, iar raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de stat (pentru limita de varsta cu stagiu complet de cotizare, fara impozit ṣi contribuṭia de asigurari sociale de sanatate) si salariul mediu net a fost de 51,3% (comparativ cu 52,5% in trimestrul precedent). Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

