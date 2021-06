Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat, in primul trimestru al acestui an, 20,356 miliarde lei, in crestere cu 9,9%, comparativ cu trimestrul I 2020, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), arata News.ro. ”In trimestrul I 2021, comparativ…

- In perioada ianuarie - martie 2021 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 2,549 miliarde euro, comparativ cu 990 milioane euro in perioada ianuarie - martie 2020, anunța Banca Naționala a Romaniei. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai…

- Produsul Intern Brut (PIB) a scazut cu 2,2% fata de anul anterior, dupa o scadere de 1,5% in trimestrul anterior. Economia a inceput sa scada din primul trimestru al anului 2020, deoarece pandemia de coronavirus a inceput sa aiba un impact asupra activitatii economice. Pe baza sezoniera si ajustata…

- ”In perioada ianuarie – februarie 2021, datoria externa totala a scazut cu 2,311 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 90,947 miliarde euro la 28 februarie 2021 (73,6% din totalul datoriei externe), in scadere cu 2% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- În perioada ianuarie - februarie 2021 contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 1,62 miliarde de euro, comparativ cu 431 milioane euro în perioada ianuarie - februarie 2020, arata datele transmise marți de Banca Centrala. În structura acestuia, balanta bunurilor…

- ”In vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin in conformitate cu prevederile legale, operatorul de transport si de sistem si operatorii de distributie a gazelor naturale au transmis, iar ANRE a aprobat, planurile anuale de investitii pentru anul 2021 in valoare totala de 1,3 miliarde lei, care cuprind…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a constatat ca anul trecut, au fost realizate de operatorul de transport și de sistem și de operatorii care distribuie gaze naturale, investiții în valoare totala de 1,7 miliarde lei. Investițiile planificate în sistemele…

- Investitiile straine directe au scazut cu 70,39% in prima luna a acestui an, la 363 de milioane de euro, comparativ cu 1,226 miliarde de euro in luna ianuarie 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat…