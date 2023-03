Stiri pe aceeasi tema

- Pensia medie lunara a inregistrat o crestere cu 0,5% in trimestrul IV al anului trecut, raportat la trimestrul anterior, ajungand la 1.866 lei, numarul mediu de pensionari fiind de 4,992 milioane de persoane, in scadere cu 4.000 de persoane, informeaza joi Institutul National de Statistica (INS). Potrivit…

- Numarul salariatilor activi inregistrati in Romania era, la finele anului trecut, de 5.698.691 persoane, iar al pensionarilor de 4.787.920 persoane, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost, pe parcursul anului…

