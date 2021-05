Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat joi ca, pana la data de 16 mai, au fost confirmate 1.267 de cazuri cu variante ale virusului SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC). De asemenea, au fost inregistrate si 27 de decese confirmate cu varianta britanica si 3 cu varianta braziliana.

- In Romania nu se poate vorbi de transmitere comunitara cu tulpina indiana a Covid-19, a transmis, joi, Institutul Național de Sanatate Publica. Instituția a adaugat ca pana acum au fost confirmate 12 cazuri cu linia genetica B.1.617.2.

- Variante ale virusului SARS-CoV-2 care "determina ingrijorare" la noi Foto: Arhiva/ MApN Institutul National de Sanatate Publica a informat joi ca, pâna la data de 16 mai, au fost raportate 1.854 de secventieri si au fost confirmate 1.267 cazuri cu variante ale virusului…

- Ilfov. 35 de cetațeni indieni, identificați cu Covid pe doua șantiere RADOR: 35 de cazuri de COVID au fost depistate la cetațeni din India care lucrau în orașul Popești Leordeni, din județul Ilfov - a anunțat Institutul de Sanatate Publica. Rezultatele testelor arata ca trei dintre…

- 35 de cetațeni din India care lucreaza la doua firme din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov au fost depistați cu COVID, anunța Institutul Național de Sanatate Publica. Dintre aceștia, 7 au varianta indiana a virusului, iar alți 3 cea britanica. Potrivit INSP, varianta indiana depistata nu este cea…

- Un numar de 35 de cazuri de COVID-19 au fost depistate la cetateni din India care lucrau in orasul Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, informeaza intr-un comunicat Institutul National de Sanatate Publica.

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) confirma ca a depistat o varianta indiana a coronavirusului, la o persoana sosita in Romania in urma cu o luna. In plus, la Brașov, mai mulți constructori, veniți din India, au Covid-19.

- In saptamana 8-14 martie, numarul testelor COVID efectuate in Romania s-a apropiat de 230.000, in creștere fața de saptamana anterioara , arata cel mai recent raport publicat de Institutul Național de Sanatate Publica. Totodata, rata de pozitivare a urcat la 15%, ceea ce reprezinta o ușoara creștere…