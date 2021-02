”Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in anul 2020, comparativ cu anul 2019, a inregistrat o crestere pe ansamblu cu 2,2% datorita cresterii vanzarilor de produse nealimentare (+5,6%) si vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+5%). Comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate a scazut cu 8%”, arata datele INS. Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in luna decembrie 2020, comparativ…