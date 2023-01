Stiri pe aceeasi tema

- In primele 10 luni din acest an, balanta de plati a Romaniei a inregistrat un deficit de peste 23 miliarde de euro, cu mult mai mare fața de cele 14 miliarde de euro inregistrate in aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor BNR transmise ieri si preluate de Agerpres. Schimburile de bunuri au…

- ”Cifra de afaceri din industrie, in perioada 1.I-31.X.2022, comparativ cu perioada 1.I-31.X.2021, a crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 26,8%, datorita cresterii industriei extractive (+103,4%) si industriei prelucratoare (+24,6%). Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele zece luni ale acestui a crescut cu peste 9 miliarde de euro comparativ cu perioada similara a anului trecut si a ajuns la 28,405 miliarde euro, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate ieri si preluate de Agerpres. In perioada…

- ”In perioada 1.I-31.X 2022, exporturile FOB au insumat 76,833 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 105,238 miliarde euro. In perioada 1.I-31.X 2022, exporturile au crescut cu 25,8%, iar importurile au crescut cu 31,1%, comparativ cu perioada 1.I-31.X 2021. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF)…

- ”In trimestrul III 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 39,356 miliarde lei, in crestere cu 13,3%, comparativ cu trimestrul III 2021. In perioada 1.I-30.IX.2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 96,422 miliarde lei, in crestere cu 4,5%, comparativ…

- In primele noua luni, exporturile FOB au insumat 68,804 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 93,867 miliarde euro. Exporturile au crescut cu 26,2%, iar importurile au crescut cu 31,7%,comparativ cu perioada similara de anul trecut. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in perioada 1.I-30.IX…

- Deficitul comercial al Romaniei a depașit 25 de miliarde de euro la finele lui septembrie 2022, in condițiile creșterii accentuate a ritmului importurilor.Romania aduce din exterior mașini și echipamente pentru transport, marfuri manufacturate, produse chimice și combustibili.Exporta…

- ”In perioada 1.I-30.IX 2022, exporturile FOB au insumat 68,804 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 93,867 miliarde euro. In perioada 1.I-30.IX 2022, exporturile au crescut cu 26,2%, iar importurile au crescut cu 31,7%, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2021. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF)…