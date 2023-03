Stiri pe aceeasi tema

- Numarul locurilor de munca vacante a fost 41.900, in trimestrul IV 2022, in scadere cu 3.400 fata de trimestrul anterior, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „In trimestrul IV 2022, numarul locurilor de munca vacante a fost 41.900, in scadere cu 3.400 fata…

- Produsul Intern Brut al Romaniei s-a majorat cu 4,8% in anul 2022, comparativ cu anul 2021, arata estimarile ”semnal” publicate marti de Insitutul National de Statistica (INS). „Serie bruta. Comparativ cu acelasi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut, in trimestrul IV 2022, a inregistrat…

- Cererea de roboti pare sa fi scazut, totusi, spre sfarsitul anului, ridicand semne de intrebare cu privire la cat de puternic va fi 2023 in fata schimbarii modelelor de consum al gospodariilor si a ratelor dobanzilor in crestere prevazute de bancile centrale pentru a controla inflatia ridicata. Companiile,…

- In evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bistrita – Nasaud erau inregistrați, la sfarșitul lunii noiembrie 2022, 4.882 șomeri, din care 2.497 femei, rata șomajului fiind de 4,34 %. Comparativ cu luna precedenta, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o creștere…

- ”In trimestrul III 2022, numarul mediu de pensionari a fost de 4.996.000 persoane, in scadere cu 7.000 persoane fata de trimestrul II 2022; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.603.000 persoane, in scadere cu o mie persoane faṭa de trimestrul precedent; pensia medie lunara…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 96,422 miliarde lei, in primele noua luni, in crestere cu 4,5%, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „In trimestrul III 2022 investitiile nete realizate…

- ”In trimestrul III 2022 comparativ cu trimestrul II 2022, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 0,63%. In trimestrul III 2022 comparativ cu trimestrul III 2021, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul…