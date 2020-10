Stiri pe aceeasi tema

- ”Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 ianuarie - 31 august 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 31 august 2019, in termeni nominali, a inregistrat o cresterepe ansamblu cu 3,7%, datorita cresterii comertului…

- Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a scazut in primele opt luni fata de perioada similara din 2019 ca serie bruta cu 34%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 34,6%, a informat joi Institutul National de Statistica…

- In primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2019, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a scazut cu 11,6%, anunța INS.In luna august 2020, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa),…

- ”In luna august 2020, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a scazut atat fata de luna precedenta cu 10,7% cat si fata de luna corespunzatoare din anul precedent cu 3%. In perioada 1 ianuarie - 31 august 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie…

- Primele sapte luni ale anului in curs au adus o crestere cu 2,7% a cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, ca serie bruta, fata de intervalul similar din 2019, in special ca urmare a activitatilor de servicii informatice si in tehnologia informatiei (+25,9%),…

- "In perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut fata de perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019 atat ca serie bruta cu 14,2%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 13,6%. In perioada…

- "In luna iulie 2020, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut fata de luna precedenta cu 11%, iar fata de luna corespunzatoare din anul precedenta scazut cu 5,9%. In perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie…

- "In luna iunie 2020, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut fata de luna precedenta cu 20,1%, iar fata de luna corespunzatoare din anul precedent a scazut cu 10,2%. In perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie…