INS: ​Cazinourile și pariurile sportive recuperează cel mai rapid/Curățătoriile încă își mai ling rănile pandemiei ​​Activitațile aducatoare de bani rapizi (sau risipitoare de ei, depinde din ce unghi privești) se recupereaza cel mai rapid, potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Statistica, odata cu publicarea comunicatului privind serviciile de piața prestate populației. Urmeaza activitațile legate de serviciile de cazare turistica și cele ale agențiilor turistice. Cea mai lenta revenire o înregistreaza frizeriile și coafurile (creștere de 5% fața de iulie, dar cu circa 25% sub nivelul din iulie 2019). De asemenea, vânzarile de autoturisme (noi și second), activitațile service-urilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

