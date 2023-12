Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Diana-Gabriela Stiger (15 ani) s-a clasat pe un meritoriu loc 6 in finala probei feminine de 800 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

- Inotatorul David Popovici a declarat, marti seara, dupa locul al saptelea obtinut in finala probei masculine de stafeta 4×50 m liber de la Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni, ca el si colegii sai vor incerca sa isi ia revansa in probele individuale. „Chiar daca am obtinut locul 7, am…

- David Popovici, locul 7 in finala probei de ștafeta 4x50 m liber masculinCu David Popovici in echipa, Romania s-a clasat, marți seara, pe locul 7 in finala probei de ștafeta 4x50 m liber masculin, in prima zi a Campionatului European de inot in bazin scurt pentru seniori, gazduita de Complexul Sportiv…

- Inotatorul David Popovici a declarat, marti seara, dupa locul al saptelea obtinut in finala probei masculine de stafeta 4×50 m liber de la Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni, ca el si colegii sai vor incerca sa isi ia revansa in probele individuale. „Chiar daca am obtinut locul 7 am…

- Azi au inceput Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni, cea mai importanta competiție de inot din Europa din 2023. Iar David Popovici a concurat chiar in prima zi. Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni au doua reuniuni, cea de dimineața in care se desfașoara seriile incepand…

- Romania s-a calificat in finala de la 4×50 de metri liber stafeta masculina! Patrick Dinu, Mihai Gergely, Constantin Stoica si David Popovici vor lupta pentru medalie in finala care este programata la ora 19:08 si va fi live in AntenaPLAY.

- Inotatorul roman David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber, a declarat, luni, cu prilejul conferintei oficiale a Campionatelor Europene de seniori in bazin scurt de la Otopeni (5 – 10 decembrie), ca aceasta competitie are un rol important in pregatirea Jocurilor Olimpice 2024 de la…

- Romania va fi reprezentata de cinci sportivi la Campionatele Europene de ciclism pe sosea de la Drenthe (Olanda), din perioada 20-24 septembrie, dar nu va avea niciun concurent la seniori (Elite). Presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Catalin Sprinceana, a declarat pentru AGERPRES ca initial au…