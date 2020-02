Innovation Labs deschide portile pentru Hackathoanele din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara

Stiri pe aceeasi tema

- "Ministerul Sanatatii a decis masuri suplimentare pentru prevenirea, limitarea si tratarea imbolnavirilor prin gripa. Astfel, a fost organizata o colaborare interdisciplinara cu Institutele de Boli Cardiovasculare din Bucuresti, Cluj Napoca, Tg Mures, Timisoara, dar si cu Spitalul Polisano din Sibiu…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care compania Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher intentioneaza sa preia Sabon Holdings SRL. Grupul Rocher produce si comercializeaza o gama larga de produse cosmetice, ce include produse de ingrijire a fetei si ingrijire corporala, ingrijire…

- Grupurile Fridays For Future Romania si Climate Strike Romania organizeaza, vineri dupa-amiaza, marsuri pentru actiune climatica in mai multe orase din tara. Intitulat ‘Ziua pentru actiune climatica’, evenimentul are loc in Bucuresti si in Targu Jiu, Iasi, Timisoara, Constanta, Cluj-Napoca, Oradea,…

- Detergent capsule, balsam de rufe, sapun lichid și dezinfectant de toaleta – acestea au fost produsele de curațenie cele mai cumparate de romani de Black Friday, potrivit ImportDirect.ro, retailer online de tip hard discount. Topul preferințelor romanilor in materie de produse de curațenie și de ingrijire…

- Detergent capsule, balsam de rufe, sapun lichid și dezinfectant de toaleta – acestea au fost produsele de curațenie cele mai cumparate de romani de Black Friday, potrivit ImportDirect.ro, retailer online de tip hard discount și unul dintre cei mai mari importatori direcți de produse originale de calitate…

- Astfel, pe lânga reducerile Early Booking deja anunțate, compania va aplica reduceri suplimentare pentru o varietate mare de destinații, turiștii urmând sa beneficieze de discounturi de pâna la 35% pentru rezervari efectuate în perioada menționata. Vor face obiectul…