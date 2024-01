Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump s-a alaturat soției sale Melania la funeraliile mamei sale, Amalija Knavs, care au avut loc in Florida. Fosta prima doamna a anunțat decesul mamei sale la varsta de 78 de ani la inceputul acestei luni. Ea a rostit un elogiu la inmormantare, amintindu-și mama ca fiind „o raza de lumina in…

