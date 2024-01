Stiri pe aceeasi tema

- Scene tragi-comice in Italia! Inmormantare anulata dupa ce a fost pierdut sicriulO inmormantare a fost anulata la Milano, in Italia, dupa ce a fost pierdut sicriul in care se afla o femeie decedata. A fost nevoie de o zi intreaga ca oamenii sa afle ce s-a intamplat cu sicriul. Inmormantarea…

- Fostul primar din Slatina Minel Prina, condamnat pentru trafic de influenta si complicitate la spalare de bani, in acelasi dosar in care a fost condamnat si Darius Valcov, a fost adus in țara din Italia joi dimineața, 14 decembrie, de o escorta a Politiei Romane, potrivit News.ro.„Astazi, 14 decembrie…

- O romanca a fost arestata in Italia, dupa ce a furat 14.000 de euro din geanta unui turist, in metroul din Milano. Profitand de aglomerație și de neatenția barbatului care ieșea din metrou la Gara Centrala din Milano, romanca i-a furat banii din geanta și s-a facut nevazuta. Tanara a fugit cu nu mai…

- Mario Iorgulescu a fost condamnat miercuri, 18 octombrie 2023, la 13 ani și 8 luni de inchisoare cu executare. Curtea de Apel din Milano a refuzat deja din 2022 extradarea fiului președintelui LPF, motivarea fiind ca starea psihica „este de natura sa impiedice participarea conștienta la proces intr-un…