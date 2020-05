Stiri pe aceeasi tema

- Piața de mașini electrice continua sa inregistreze performanțe bune in Romania in prima parte a acestui an, in ciuda unui declin puternic de 27% a inmatricularilor de mașini noi ca urmare a pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2. Datele oficiale prezentate de Asociația Producatorilor și Importatorilor…

- Vanzarile Dacia in Europa, in primele patru luni ale anului, au scazut la 93,258 unitați, un minus de 53% fața de perioada ian-apr 2019, informeaza ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania si ACEA, potrivit Mediafax.Romania ocupa poziția 16 in UE, in topul inmatricularilor…

- Piața auto europeana va inregistra in aprilie una dintre cele mai modeste luni din istorie in privința inmatricularilor, ca urmare a restricțiilor de circulație impuse in cele mai multe state pentru a preveni raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Primele estimari indica faptul ca Italia, una dintre…

- Inmatricularile de motociclete noi au crescut, in Romania, cu 14,7% in primele trei luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, cele mai multe unitati fiind achizitionate in regiunea Bucuresti - Ilfov, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…

- Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Marea Britanie a publicat raportul cu privire la inmatricularile de mașini noi in primul trimestru al anului. Conform datelor, in intervalul ianuarie - martie, pe piața din Marea Britanie au fost inmatriculate 483.557 de mașini noi, in scadere…

- Piata auto din Romania a inregistrat in luna februarie, pentru a doua oara in acest an, o scadere a pietei totale, de data aceasta ceva mai puternica, de 26,9%, comparativ cu luna similara a anului anterior, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), anunța MEDIAFAX.Evolutia…

- ​Înmatricularile de autoturisme noi în România au scazut în februarie 2020 cu 27% fața de februarie 2019, atingând un volum de 8.836 unitați. Astfel, pe primele doua luni din 2020 numarul autoturismelor noi înmatriculate a ajuns la 21.325 unitați, în scadere…