Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal DECLARAȚIE POLITICA Inmatricularea și radierea autovehiculelor in sistem online, un pas esențial in evoluția digitala a Romaniei Guvernul

- Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciuca a publicat in consultare publica Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Acest document este deosebit de important…

