- Marii operatori de retele sociale unda circula dezinformarea despre vaccinuri "omoara oameni", a acuzat, vineri, presedintele american Joe Biden, noteaza AFP. "Ei omoara oameni. Singura pandemie pe care o avem afecteaza persoanele care nu sunt vaccinate. Ei omoara oameni", a raspuns el, in…

- Presedintele PNL Alba, Mircea Hava spune, într-o postare pe Facebook, ca în PNL e prima data când ”unitatea e greu încercata de disperarea unora de a ajunge unde nu merita, prin nimic altceva decât jocuri de culise si cutite înfipte-n spate”. Hava lanseaza…

- O tanara nascuta in Alba Iulia, adoptata de o familie din Statele Unite ale Americii a reusit sa-si gaseasca familia biologica dupa ce a cerut sprijin prin intermediul unei pagini de Facebook.

- Candidatul Partidului Social Democrat (PSD), Marius Ioan Cioara, a castigat alegerile pentru functia de primar al comunei Ciuruleasa, cu peste 73%. “Dorinta oamenilor din comuna Ciuruleasa a fost pentru continuitate, pentru o echipa care va munci continuu pentru imbunatatirea calitatii serviciilor publice,…

- Conflictul dintre primaria condusa de Clotilde Armand și Romprest ține afișul, dar, daca strapungi, intalnești situația in mai multe orașe, mai puțin norocoase ca expunere publica, dar la fel de ghinioniste in privința gunoaielor care se aduna, mormane, pe strazi.Daca in sectorul 1 din București Prefectura…

- Un nou clip care prezinta schimbarile propuse in Alba Iulia prin proiectele de mobilitate a fost publicat joi, de reprezentanții administrației locale, pe pagina de Facebook a instiuției. Simularea 3D prezinta cum vor arata strazile Regimentul V Vanatori, B-dul Ferdinand, I.C. Bratianu, Ardealului,…

- Societatea Ornitologica Romana SOR organizeaza, pe data de 12 iunie, a 9 a editie a evenimentului Noaptea Privighetorilor. Cel mai relaxant duel dintre pasari si oameni se desfasoara in mediul online, pe pagina de Facebook a Societatii Ornitologice Romane si pe pagina sucursalei din Cluj.Evenimentul…

- FOTO VIDEO ȘTIREA TA| Parcare cu GHINION pentru un șofer, care a parcat in Cetatea Alba Carolina, pe un loc dedicat persoanelor cu handicap Un șofer din Alba Iulia, care a avut ideea neinspirata de a parca pe un loc dedicat persoanelor cu handicap, a avut parte de o surpriza neplacuta, in aceasta dupa-masa.…