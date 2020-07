Stiri pe aceeasi tema

- In urma atacului armat, 24 de persoane au fost ucise, iar sapte ranite. Politia din statul Guanajuato, din nord-vestul Mexicului, a comunicat ca, dintre raniti, trei se afla in stare grava. Se pare ca toti cei care se aflau in centru la momenhtul atacului au fost ucisi. Fotografiile de la locul carnagiului…

- Femeia a fost batuta cu biciul, pana la sange, sub privirile celor sase copii. Chinul prin care trece femeia dureaza de peste 16 ani, din momentul in care s-a casatorit. Rudele victimei, in varsta de 33 de ani, din comuna Vetrisoaia, au vazut fotografii cu trupul plin de vanatai si rani, iar…

- Cristina Balan, fosta caștigatoare la emisiunea Vocea Romaniei, ar fi fost agresata și amenințata de un polițist local de fața cu cei doi copii ai sai, cu sindromul Down, intr-un parc, susține Antena 3.Cristina Balan a explicat pe Facebook cum s-a petrecut totul, din punctul ei de vedere."Eram singura…

- Nu am citit in intregime documentul respectiv, dar trebuie sa tinem cont de mai multi factori. Noi nu am fost anuntati de aceste reguli. Oricum, regulile, pe care le vom aplica din toamna, vor fi decise in colaborare cu Ministerul Sanatatii. Am colaborat foarte bine pana acum cu reprezentantii Ministerului…

- Sute de persoane au ieșit, sambata, sa protesteze pe strazile orașelor germane Berlin și Stuttgart. Motivul nemulțumirii este legat de restricțiile impuse in perioada pandemiei, care au ca efect limitarea libertaților publice. Potrivit organizatorilor, cateva sute de persoane s-au alaturat la marșul…

- CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. In parcul ”Valea Morilor” din Capitala pot fi observați oameni care merg sa se plimbe pe jos sau cu bicicleta, sa alerge sau sa se dea cu rolele. © Sputnik / Doina ChiorescuAglomerație pe timp de pandemie la “Valea Morilor” Oamenii sunt dornici de mișcare, in condițiile…

- Fortele de securitate din Nigeria sunt acuzate ca au ucis mai multi oameni decat insusi coronavirusul in incercarea de a impune starea de carantina. Activistii pentru drepturile omului din aceasta tara acuza de mai multa vreme brutalitatea politiei nigeriene si au facut mai multe plangeri in acest sens,…