Copilarie distrusa pentru doi baieti de 7 si 12 ani din Mangalia, ademeniti cu dulciuri si bani de un pedofil care i-a batjocorit la el in casa. De frica si de rusine, copiii nu au povestit acasa ce au patit. Totul a iesit la suprafata cand doi politisti au mers la scoala lor, intr-o actiune de preventie. Baietii au prins curaj si au dezvaluit trauma prin care au trecut. Barbatul de 36 de ani nu a aratat niciun semn de remuscare in fata judecatorilor in fata carora a fost dus cu propunere de aresatre preventiva pentru faptele sale. Copiii au tinut secret cosmarul prin care au trecut. Si probabil…