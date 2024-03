Stiri pe aceeasi tema

- O mulțime de persoane au devenit, in ultimul timp, preocupate de un stil de viața sanatos. Medicii ne sfatuiesc sa adaugam in alimentație cat mai multe fructe și legume dar se pare ca nu toate sunt bune. Ba din contra, exista unele fructe și legume care pot provoca probleme de sanatate serioase.

- Se folosesc tot mai multe pesticide in sudul Romaniei, iar probele cu reziduuri au crescut la 40% in 2023, fața de 27,9%, in anul 2022. Autoritatea Naționala Fitosanitara a prelevat și a analizat in anul 2023, un numar total de 2.122 de probe de legume. Astfel ca, din cele 1.323 de probe de legume,…

- In satul Caramidaru din Mehedinți in 2021 locuiau 61 de persoane. Numarul lor insa a scazut drastic de atunci, iar satul este pe cale sa se tranforme intr-o localitate fantoma, la fel ca multe altele din țara. Oamenii spun ca se simt izolați, mai ales ca toții tinerii pleaca.Oamenii spun ca primarul…

- Un viscol puternic loveste parti din California si Nevada, in vestul Statelor Unite. Furtuna de zapada a dus la inchiderea principalelor drumuri, a inchis statiuni de schi si a lasat zeci de mii de locuinte fara electricitate, scrie BBC, citat de news.ro. Viscolul a fost deosebit de puternic in regiunea…

- Lucratorii dintr-o piața din Targu Jiu spun ca marfa lor dispare. Aceștia sunt revoltați pentru ca le sunt asigurate tarabele, insa doar pe hartie.Nimeni nu raspunde strigatului disperat al vanzatorilor a caror marfa a fost furata. Oamenii au ajuns la capatul rabdarii și considera o bataie de joc…

- Lucratorii dintr-o piața din Targu Jiu spun ca marfa lor dispare. Aceștia sunt revoltați pentru ca le sunt asigurate tarabele, insa doar pe hartie.Nimeni nu raspunde strigatului disperat al vanzatorilor a caror marfa a fost furata. Oamenii au ajuns la capatul rabdarii și considera o bataie de joc…

- Acest articol iși propune sa ofere un ghid util despre mancarurile sațioase și sanatoase cu calorii reduse care va pot ajuta sa va atingeți obiectivele de nutriție și sa va simțiți plini de energie.1. Legumele cu frunze verzi:Legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul, kale-ul și salata, sunt bogate…

- La inceputul unei perioade de doi ani in care aproximativ 3 miliarde de persoane din intreaga lume vor vota si in plin boom al inteligentei artificiale, dezinformarea se manifesta ca unul dintre cele mai mari riscuri pentru umanitate, estimeaza raportul privind riscurile globale, publicat miercuri de…