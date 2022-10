Îngrijorări in lumea arabă: Armistiţiul din Yemen s-a încheiat Un armistitiu din razboiul civil din Yemen a luat sfarsit dupa sase luni in cursul carora a fost in vigoare, relateaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

