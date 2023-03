Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a convenit cu Belarus ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a precizat ca are stationate deja in Belarus zece avioane capabile sa poarte arme nucleare tactice. Vladimir Putin a declarat ca președintele Belarus,…

- Ministerul de Externe al Rusiei a exclus, marti, patru tari dintr-un eventual efort de mediere a conflictului in Ucraina, subliniind intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa RIA Novosti, ca SUA, Regatul Unit, Franta si Germania nu pot avea pretentii la un rol de mediatori neutri in procesul…

- Acordul privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, care faciliteaza exporturile agricole ucrainene, a fost prelungit cu 60 de zile, a anuntat marti agentia de stiri TASS, care il citeaza pe ministrul adjunct de externe al Rusiei, Aleksandr Grusko. Luni, Rusia a sugerat reinnoirea acordului – care…

- Intr-un document publicat, vineri, la un an de la inceperea razboiului, Ministerul de Externe de la Beijing a cerut reluarea discuțiilor de pace, incetarea sancțiunilor unilaterale și și-a subliniat opoziția fața de utilizarea armelor nucleare. Documentul in 12 puncte, intitulat „Pozitia Chinei cu privire…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat joi, cu cateva ore inainte de a se implini un an de la invazia Rusiei in Ucraina, o rezolutie prin care cere Moscovei sa puna capat ostilitatilor si sa se retraga din Ucraina. Cele sapte tari care au votat impotriva rezolutiei sunt Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord,…

- Presedintele Joe Biden a ajuns luni dimineata intr-o vizita-surpriza la Kiev. Este prima deplasare a lui Biden in Ucraina de la inceputul invaziei Rusiei, in urma cu aproape un an, si este o surpriza, in conditiile in care Casa Alba anuntase ca presedintele nu are de gand sa mearga si in Ucraina, cu…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat intr-un interviu rar, facut public vineri, ca fortele ruse trebuie sa captureze orasul strategic Bahmut pentru a-si continua campania, dar s-au confruntat cu o rezistenta acerba din partea aparatorilor ucraineni, transmite Reuters. Intervievat…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…