- Peste 49.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 176 de reactii adverse, din care 116 la vaccinul AstraZeneca. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, vineri, ca in ultimele 24 de…

- Romanian authorities have temporarily stopped vaccinating people with one batch of AstraZeneca’s COVID-19 vaccine as an “extreme precaution” but are continuing to use other doses from the company, a health agency said on Thursday, according to Reuters. Italian health authorities have ordered the withdrawal…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, marti, ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 48.200 persoane și s-au inregistrat 119 reactii adverse. Potrivit CNCAV, au fost vaccinate 35.924 de persoane cu Pfizer, 4.942 cu Moderna și 7.334 cu…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova, dupa ce o pacienta a dat foc unei saltele. Trei cadre medicale au fost ranite, dupa ce au sarit pe geam, de la etajul I. Ministerul Sanatatii a anunțat ca cele trei cadre medicale au suferit traumatisme ușoare la membrele inferioare…

- Ultimele 24 de ore de vaccinare au atras atenția specialiștilor asupra reacțiilor adverse inregistrate. Vineri, in Romania s-au vaccinat peste 38.000 de persoane, dintre care 17.488 au primit prima doza de vaccin (7.379 – Pfizer, 671- Moderna și 9.438 AstraZeneca), iar 20.640 rapelul. Totalul reacțiilor…

- Potrivit datelor statistice din țara noastra, cele mai multe reacții adverse le-au inregistrat romanii care s-au imunizat cu doze de la Pfizer. Potrivit medicului Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, 2300 de romani au semnalat reacții adverse de genul dureri de cap, febra…

- Apar tot mai multe cadre medicale care sunt depistate pozitiv la testul COVID, la scurt timp dupa vaccinare. Dupa cazul lui Carmen Dorobaț, alți trei medici din Timișoara au fost testați pozitiv, dupa administrarea vaccinului. Sute de cadre medicale de la Timișoara au fost vaccinate cu serul Pfizer,…

- Oamenii de stiinta nu sunt 100% increzatori ca vaccinurile anti-COVID-19 vor functiona si in cazul noii variante de coronavirus de tip nou detectate in Africa de Sud, a afirmat luni Robert Peston, editor politic al canalului ITV, citand un consilier stiintific neidentificat al guvernului britanic, relateaza…