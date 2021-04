Îngrijirea tenului | Când trebuie să începi să folosești produse antirid Potrivit experților in beauty, este recomandabil sa va interesați bine de ingrijirea anti-imbatranire și antirid inainte de primele semne ale imbatranirii pielii. „Prevenirea este mai buna decat vindecarea”! Aceasta este mantra care trebuie setata daca vrem sa amanam cat mai mult posibil apariția semnelor imbatranirii. Pierderea elasticitații, pielea lasata, primele... The post Ingrijirea tenului | Cand trebuie sa incepi sa folosești produse antirid appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

