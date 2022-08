Stiri pe aceeasi tema

- Romanii adora sa consume salate in special langa o bucata de carne sau langa un preparat puțin mai gras. In felul acesta au parte și de prospețime la pranz sau la o cina tarzie. Mulți dintre ei iubesc salata de primavara cu roșii, castraveți și ceapa sau salatele de radacinoase. Preferata tuturor insa…

- Chiar daca anii in care Romania era sub regim comunist au fost o perioada in care sute de biserici au fost demolate și oamenii erau nevoiți sa-și ascunda credința, Elena Ceaușescu era specialista in prepararea colivei. Dupa Revoluție, menajera soților Ceaușescu a dezvaluit rețeta tovarașei.

- Exista un ingredient ieftin pe care cu siguranța il ai și tu in casa. Ei bine, acesta te ajuta la curațenie, dar va fi extrem de benefic și daca il pui in rezervorul toaletei. Orice gospodina ar trebui sa știe acest truc, iar odata ce il vei incerca, nu vei mai renunța niciodata la el.

- Toata lumea adora șnițelele. Acestea sunt iubite in special de copii. Cu siguranța gospodinele le prepara deseori cand cei mai mofturoși trebuie sa se puna la masa. Ele sunt simplu de facut și de cele mai multe ori din carne de pui sau curcan. Șnițelele se gasesc la toate restaurantele de tip fast-food,…

- Toamna ne bate la ușa, iar gospodinele se grabesc sa prepare tot felul de rețete și conserve de fructe și legume pentru sezonul rece. Nimic nu se compara cu o camara plina de dulcețuri și gemuri care sa ne coloreze zilele reci de iarna. Pentru a ne umple beciul cu toate rezervele de care vom […] The…

- Toata lumea vrea sa manance o friptura cat mai gustoasa si suculenta. Astfel, este nevoie de fragezirea corecta a carnii, lucru care este foarte simplu de realizat chiar la tine acasa! Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- Carnea de porc poate fi gatita in mai multe feluri, insa se intampla ca uneori sa ne lovim de o problema, aceea a faptului ca nu e suficient de frageda. Iți prezentam un truc care va face diferența in ceea ce o privește. E vorba despre un ingredient din bucatarie.

- Din ingredientele de mai jos am obtinut circa 20 de clatite fine, fragede si pufoase, rumenite uniform si foarte aspectuoase. Va invit sa descoperiti cea mai buna reteta de clatite! Ingrediente: 6 oua 300 ml de lapte rece 300 ml de apa minerala carbogazoasa (folositi apa abia desfacuta si suplimentati…